Александр Кержаков тайно увез ребенка



Александр Кержаков снова заставил поволноваться подписчиков Миланы Тюльпановой, ведь он уехал из города вместе с маленьким сыном. Адвокаты спортсмена подчеркивают, что его временное отсутствие в Санкт-Петербурге никак не скажется на запланированных встречах бывшей жены с ребенком.

Уже несколько месяцев длится бракоразводный процесс между футболистом и его супругой Миланой. В суде они решают, с кем будет жить их общий сын Артемий, который последнее время постоянно находился с отцом.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание суда, на котором во второй раз постановили, что ребенок, пока идет бракоразводный процесс, должен проживать с матерью. Однако, Кержаков не торопится выполнять это решение – он по-прежнему не дает Милане полноценно видеться с ребенком, допускает встречи у себя дома лишь на 15-20 минут в присутствии себя, своих нянь и психолога.

«Он всячески чинит препятствия Милане, — рассказали «СтарХиту» в окружении Кержаковой. — Он не хочет, чтобы сын привыкал к маме, встречи эти – одно название, столько народу наблюдает за каждым ее движением там».

А как стало известно «СтарХиту», в минувшие выходные Александр вообще увез сына из города. Однако адвокат футболиста уверяет, что поступок спортсмена никак не связан с судебными разбирательствами.

«Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном, — прокомментировала адвокат Татьяна Стукалова. — Они уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7 декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности будут соблюдены».

Судя по всему, скоро Милане нужно будет прийти к эск-супругу в сопровождении сотрудников органов опеки и приставов, чтобы забрать Артемия к себе. В данный момент девушка и ее адвокат Александр Добровинский ждут получения исполнительного листа, в котором зафиксировано решение о проживании ребенка с мамой.



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