Анна Седокова борется за наследство умершего экс-супруга

Певица неожиданно поделилась подробностями личной жизни.

Анна Седокова раскрыла поклонникам неожиданные детали своей личной жизни. Как выяснилось, певица уже три года ведет в суде борьбу за наследство ее бывшего мужа Валентина Белькевича, скончавшегося более трех лет назад. В браке с футболистом артистка состояла два года, в этом союзе появилась на свет дочка пары Алена.

В декабре девушке исполнится 14 лет. По словам Седоковой, унаследовать после смерти отца полагающиеся по праву средства дочери мешает «другая женщина», утверждающая, что долгое время содержала Белькевича, поскольку он получал 200 долларов в месяц. Предполагаемая любовница якобы даже купила на свои деньги квартиру, где в свое время жили Седокова и ее старшая дочь. В своем блоге в Instagram звезда пожаловалась: противная сторона затягивает судебный процесс и делает все, чтобы единственная дочь спортсмена осталась ни с чем. Тем не менее, вскоре состоится апелляционное заседание.

«Мне лично не нужны никакие деньги. Как бы ни решился этот спор, я клянусь, что не притронусь к наследству Алины. Она сама решит, что делать с тем, что оставил ей папа», – написала знаменитость.

Экс-солистка «ВИА Гры» объяснила, почему решилась сделать свою историю достоянием общественности. Артистка попросила о помощи, призвав прессу посетить предстоящее заседание суда. В какую сумму оценивается наследство экс-супруга, Седокова не уточнила.

Валентин Белькевич – самый титулованный белорусский футболист, начинавший карьеру в спорте в минском «Динамо». Спортсмен ушел из жизни в результате тромбоэмболии в начале августа 2014 года.



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