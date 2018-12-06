Названы 10 лучших фильмов уходящего года

Институт киноискусства США (AFI) представил десять лучших фильмов уходящего года. В этот список вошли такие фильмы, как "Звезда родилась" режиссера Брэдли Купера, "Черная пантера" Райна Куглера и драма "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

Помимо этого, в список включены фильмы "Тихое место" Джона Красински, "Восьмой класс" Бо Бернэма,, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса, "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, "Черный клановец" Слайка Ли, "Дневник пастыря" Пола Шредера, и "Зеленая книга" Питера Фаррелли.

Отдельной наградой AFI отметил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, в котором идет рассказ о жизни обеспеченной семьи в Мексике начала 1970-х годов.

Американский институт киноискусства (AFI) был создан 1967 году при президенте Линдоне Джонсоне. Основная цель его работы заключается в сохранении кинематографического наследия США. Как показывает практика, лучшие фильмы года по версии организации затем становятся претендентами на премию "Оскар".



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







