Бывшие супруги Рита Дакота и Влад Соколовский помирились

Бывшие муж и жена смогли оставить обиды в прошлом. Теперь Влад Соколовский и Рита Дакота общаются по-пацански. Мия отдельно проводит время с мамой, а отдельно — с папой.

После десятков измен, тяжелого расставания и развода певица нашла силы простить бывшего мужа. Экс-супруги не общались несколько месяцев, но ради дочери Мии прекратили войну. «Да, ребята начали налаживать отношения, – расказывают «СтарХиту» в окружении пары. – Конечно, никто не забудет те неприятные подробности их семейной жизни, осадок остался, особенно у Дакоты, но оба стараются идти дальше... Общаются не как муж и жена, а по-пацански, практически как брат и сестра. Хотя, например, проводить время с дочерью пока предпочитают по отдельности. Радует, что Рита не стремится сбежать из дома, когда Влад приезжает за ребенком».

На прошлой неделе знаменитости наконец-то официально закончили процесс раздела имущества. Процедура прошла в юридической конторе «Гордон и сыновья».

«Необходимые документы подписаны, все решили мирным путем, – говорит «СтарХиту» адвокат Катя Гордон. – Договорились, что общая московская квартира достанется дочке Мии!»

Тем временем сердца обоих уже не свободны. Влад закрутил роман с Натальей Сульфановой, фитнес-тренером из Нефтеюганска. «Они оба увлекаются спортивными тренировками, повернуты на собственном теле, – рассказали «СтарХиту» в окружении артиста. – На этой почве и сошлись. Любят вечеринки, тусоваться шумными компаниями, путешествовать». Рита же на днях объявила, что тоже влюблена. Ее избранником якобы стал режиссер по имени Федор, с которым она познакомилась во время недавнего отдыха на Бали. Однако сама певица отрицает, что между ними что-то есть.

«На одном из концертов я сказала со сцены, что мое самое любимое состояние — это заветные бабочки в животе, вдохновение и влюбленность, и что сейчас я проживаю, именно это состояние. На следующий день вышло миллион статей про то, как «Рита Дакота счастлива в новых отношениях с новым бойфрендом». Меня это сильно улыбает, честно говоря. Люди такие люди. Такие земные, такие смешные. Иногда мне кажется, что я инопланетянин, ведь для меня некоторые вещи совсем иное, отличное от принятого в обществе. Если у меня появятся вполне конкретные новые отношения, в которых я буду счастлива с новым мужчиной, вы об этом вряд ли узнаете», — писала Дакота в Инстаграме.



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