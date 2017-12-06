Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими «Орла и решки»

06.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими "Орла и решки" После того, как Регина Тодоренко покинула шоу, руководство решило изменить состав ведущих. Стало известно, что новый сезон «Орел и решка. Рай и Ад» выйдет с участием Алана Бадоева, Марии Иваковой и Коли Серги. Они уже участвовали в прошлых выпусках трэвел-шоу и являются опытными путешественниками.

Новичками в популярном шоу станут известные российские звезды: телеведущая Анфиса Чехова, комик Михаил Башкатов и актриса Comedy Woman Екатерина Варнава. Создатели «Орла и решки» уверяют, что все новые участники отлично справились со своей работой. Совсем скоро поклонники знаменитостей смогут оценить их образы и понаблюдать, какие же эмоции они испытали от своей первой поездки.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 18 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими «Орла и решки»"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,184