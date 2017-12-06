Екатерина Варнава и Анфиса Чехова стали новыми ведущими «Орла и решки»

После того, как Регина Тодоренко покинула шоу, руководство решило изменить состав ведущих. Стало известно, что новый сезон «Орел и решка. Рай и Ад» выйдет с участием Алана Бадоева, Марии Иваковой и Коли Серги. Они уже участвовали в прошлых выпусках трэвел-шоу и являются опытными путешественниками.

Новичками в популярном шоу станут известные российские звезды: телеведущая Анфиса Чехова, комик Михаил Башкатов и актриса Comedy Woman Екатерина Варнава. Создатели «Орла и решки» уверяют, что все новые участники отлично справились со своей работой. Совсем скоро поклонники знаменитостей смогут оценить их образы и понаблюдать, какие же эмоции они испытали от своей первой поездки.

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