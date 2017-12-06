Журнал GQ опубликовал список самых безвкусно одетых знаменитостей

06.12.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Журнал GQ опубликовал список самых безвкусно одетых знаменитостей Известный британский журнал составил список знаменитостей, от нарядов которых веет безвкусицей. Победителем этого рейтинга стал американский артист Кит Харингтон, популярный по сериалу «Игра престолов», где он исполнил роль Джона Сноу. Издание GQ создал список безвкусно одевающихся актеров

Список безвкусно одевающихся актеров составлялся не только сотрудниками журнала, им еще помогали мировые дизайнеры Джорджо Армани и Пол Смит. Кроме Харингтона в перечень попали такие известные личности, как режиссер Луи Теру, политик Джакоб Рис-Могг и артист Пол Мертон.

Однако журнал GQ создал не только список безвкусных знаменитостей, но и список самых стильных. На первом месте этого рейтинга стоит актер Мэтт Смит из Великобритании. На втором месте – исполнитель A$AP Rocky из США и завершает тройку лидеров артист Джефф Голдблюм.

Напоминаем, что до этого портал Vulture опубликовал перечень лучших сериалов текущего года. На первом месте стоит 3-й сезон сериала «Твин Пикс, вторую строчку занимает 3-й сезон «Оставленные» и закрывает тройку победителей – сериал «Всё к лучшему».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 17 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Журнал GQ опубликовал список самых безвкусно одетых знаменитостей"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,217