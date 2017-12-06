Журнал GQ опубликовал список самых безвкусно одетых знаменитостей

Известный британский журнал составил список знаменитостей, от нарядов которых веет безвкусицей. Победителем этого рейтинга стал американский артист Кит Харингтон, популярный по сериалу «Игра престолов», где он исполнил роль Джона Сноу. Издание GQ создал список безвкусно одевающихся актеров

Список безвкусно одевающихся актеров составлялся не только сотрудниками журнала, им еще помогали мировые дизайнеры Джорджо Армани и Пол Смит. Кроме Харингтона в перечень попали такие известные личности, как режиссер Луи Теру, политик Джакоб Рис-Могг и артист Пол Мертон.

Однако журнал GQ создал не только список безвкусных знаменитостей, но и список самых стильных. На первом месте этого рейтинга стоит актер Мэтт Смит из Великобритании. На втором месте – исполнитель A$AP Rocky из США и завершает тройку лидеров артист Джефф Голдблюм.

Напоминаем, что до этого портал Vulture опубликовал перечень лучших сериалов текущего года. На первом месте стоит 3-й сезон сериала «Твин Пикс, вторую строчку занимает 3-й сезон «Оставленные» и закрывает тройку победителей – сериал «Всё к лучшему».

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