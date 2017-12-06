Избавившаяся от наркомании Дана Борисова может потерять дочь (видео)

Дана Борисова планирует битву за ребенка. Звезда уверена, что отец ее дочери Максим Аксёнов хочет лишить ее родительских прав.

Дана Борисова совсем недавно вернулась в Москву из тайского центра для наркозависимых, а покой ей только снится. Оказывается, отец ее дочери — 37-летний бизнесмен Максим Аксёнов — через суд требует взыскивать с телеведущей алименты на дочь — 10-летнюю Полину. Он уже повесил на бывшую долг за полгода ее отсутствия, а это примерно 60 тысяч рублей. Борисова не сомневается: этот хитрый план Аксёнов придумал с единственной целью.

Дана Борисова: «Он хочет забрать у меня Полинку. Максим человек не бедный, 60 тысяч рублей его не спасут. Как я понимаю, будет принято решение, что я не плачу алименты, значит, я уклоняюсь от выполнения своих обязанностей матери. На основании этого меня хотят лишить материнских прав».

Адвокаты по семейному праву подтверждают: неуплата алиментов — веское основание для суда, чтобы разлучить Дану Борисову с дочерью на годы.

А ведь еще месяц назад телеведущая на все лады нахваливала Аксёнова. Когда Борисову практически силой увезли в Таиланд на лечение, он забрал Полину к себе, возил ее в школу, делал с дочкой уроки и развлекал в выходные, чтобы ребенок не чувствовал себя брошенным на произвол судьбы.

Аксёнов уверял: как только Борисова встанет на ноги, он вернет ей дочь. А то, что бизнесмен через суд определил место пребывания Полины по своей прописке, так это чистая формальность, для органов опеки. Сам Аксёнов от официальных комментариев отказывался. Но адвокаты подтверждали: отец и не думает отбирать дочь у матери.

Сейчас Борисова призналась, что ее редкие свидания с дочерью проходили не дома, а в машине. Максим Аксёнов и его родители глаз с нее не спускали во время встреч, словно она особо опасный преступник. А после и вовсе внесли номер ее телефона в черный список и перестали выходить на связь.

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