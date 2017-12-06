Новую программу Андрея Малахова раскритиковали задолго до эфира

Первый выпуск программы "Привет, Андрей" будет показан на канале "Россия 1" 16 декабря.

Новое шоу Андрея Малахова уже снискало негативные отзывы, хотя до релиза остается еще 11 дней. Новая передача, в отличие от «Прямого эфира», будет освещать не скандалы и сплетни, а напротив — сплошные позитивные новости, сея разумное, доброе, вечное.

Съемки шоу уже прошли. Об этом рассказал Филипп Киркоров. Он охарактеризовал новую передачу как очень теплое шоу, посвященное юбилею программы «Песня года», которой исполняется 45 лет. В записи также приняли участие такие звезды, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Валерия, Наташа Королева, победительница детского «Евровидения-2017» Полина Богусевич и многие другие. Король российской эстрады пообещал зрителям множество захватывающих историй, о которых они никогда не слышали.

Однако зрители разделились на два лагеря. Одни заверили, что будут с нетерпением ждать шоу, а вот другая часть восприняла информацию скептически. Они обвинили Малахова в копировании программы «Субботний вечер» с Меньшовой и Галкиным и посетовали, что у всех телеканалов одинаковый контент и одни и те же лица.

Зрители также раскритиковали Малахова, что он перетащил с «первой кнопки» все шоу, дав им просто другие названия, пишет сайт Dni.ru.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







