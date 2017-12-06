Леди Совершенство: в новогоднюю ночь Ольга Бузова превратится в Мэри Поппинс

В новогоднюю ночь на канале СТС можно будет повстречать Дмитрия Нагиева, Валерию, Валерия Меладзе. Нюшу, Стаса Костюшкина, Сергея Жукова и других звезд.

Ольга Бузова предстанет в красочном шоу «Новый год, дети и все-все-все!» в двух образах. Сначала Бузова в коротком золотом платье споет о главном символе будущего года — собаке. В съемках этого номера приняли участие и питомцы Ольги — йоркширский терьер Ева и шпиц Челси. «Я без них не могу! Знаете, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а путь к сердцу Ольги Бузовой — через собак», — завила звезда.

Для другого номера Бузова перевоплотилась в няню из сказки Мэри Поппинс. Образ телезвезды полностью повторяет образ Натальи Андрейченко в фильме «Мэри Поппинс, до свидания».

«Песня „Леди Совершенство“ так идеально подходит мне. Кто, если не я, могла бы это спеть?» — считает Ольга.

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