Новоявленный сын Спартака Мишулина встал на защиту обвинявшей его в клевете сестры

ДНК-тест доказал, что актер Артур Еремеев является сыном легендарного Спартака Мишулина. Сегодня актер пообщался с поклонниками в соцсети и попросил прекратить травлю Карины Мишулиной, которая не верила в то, что он является ей братом. Он надеется, что им удастся наладить отношения со временем.

На протяжении последних месяцев в СМИ бурно обсуждали семейный конфликт между Тимуром Еремеевым, который публично заявил, что Спартак Мишулин является его отцом, и Кариной Мишулиной. Дочь Спартака Карина была возмущена заявлениями молодого человека и написала к предполагаемому брату несколько публичных писем, а в довесок подала на него в суд, чтобы защитить честное имя отца. Однако вчера на ток-шоу «Пусть говорят» ведущим Дмитрием Борисовым были оглашены результаты ДНК-теста, который доказал тот факт, что Еремеев действительно является внебрачным сыном знаменитого артиста. Это известие расстроило Карину, которая находилась за кулисами шоу вместе с мужем.

Пользователи соцсетей стали обсуждать выпуск передачи, который разрешил главную интригу последних месяцев. Многие обрушились с критикой на дочь Мишулина, которая обвиняла предполагаемого брата во лжи, намекая, что он все выдумал. Сегодня Еремеев пообщался с поклонниками в соцсети в прямом эфире. Он рассказал, что скоро выйдут новые выпуски передачи с продолжением скандальной истории. Актер поблагодарил всех за поддержку, а также предупредил, что салют и торт организовал Первый канал, чтобы никто не подумал, что он злорадствует таким образом. Тимур заверил, что не хотел праздновать то, что он сумел добиться справедливости. Он также обратился к пользователям Сети с просьбой не осуждать Карину Мишулину.

Артист вступился за девушку и отметил, что очень хочет с ней подружиться со временем. «Ребята, не подливайте масла в огонь. Мне кажется, Карине будет легче принять это все, если ее не будут накручивать», — пояснил он. По словам Еремеева, он открыт для общения с ней и заверил, что не испытывает к сестре ни агрессии, ни обиды. Во время общения с подписчиками он также признался, что не намерен брать фамилию своего отца.

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