Телезрители протестуют против появления Пугачевой и Бузовой в телеэфирах

Подписавшихся под гневной петицией - несколько тысяч.

Скандал, разгоревшийся в начале 2017 года в связи с новогодними «огоньками», похоже, разгорается снова. Телезрители уже высказали недовольство новым шоу Андрея Малахова, которому только предстоит выйти в эфир, обвинив его в повторении шоу на «первой кнопке».

Под раздачу попал и сам «Первый канал». После выпуска «Бабьего бунта» с Ольгой Бузовой в адрес руководства «Останкино» посыпались критические отзывы. Зрителей не устроил низкий уровень качества предложенного продукта.

А так как Новый год не за горами, то многие зрители опасаются, что им снова придется под бой курантов любоваться одними и теми же лицами на всех кнопках. Зрители требуют «подарить им новый телевизор», так как старый им показывает бред.

На сайте Change.org опубликована петиция, в которой зрители выставили требование убрать звезду «Дома-2» Бузову из эфира Первого канала наряду с еще одной красотой — набившей оскомину Шурыгиной в компании с эпатажным Алексеем Паниным. К ним в компанию также попали Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, Максим Галкин и вся остальная родственная тусовка пары.

Петицию подписали уже несколько тысяч человек. Они требуют убрать пошлые и аморальные вещи из эфира и ставят свои подписи, так как устали смотреть на одни и те же лица, пишет сайт Dni.ru.

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