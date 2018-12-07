Дмитрий Медведев обрадовал пенсионеров

07.12.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Текущий повышенный интерес к пенсионной тематике обусловлен тем, что власти России решили не слушать собственное население и пошли на столь непопулярную меру, как повышение возраста выхода на пенсию. Данный процесс начнет реализовываться уже в 2019 году.

Дмитрий Медведев обрадовал пенсионеров

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев создал очередной информационный повод, чтобы поговорить на эту тему. Он заметил, что благодаря увеличение пенсионного возраста в стране удастся создать условия для более интенсивного повышения пенсий. В итоге, как заявил глава правительства, от пенсионных преобразований выиграют именно пенсионеры.

"Вы спросили о сроках действия подобных решений. Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу", - сообщил премьер-министр, напомнив, что решения о пенсионном возрасте в последний раз принимались около 70 лет назад.

Решение об увеличении этого показателя Медведев назвал компромиссным, так как изначально для женщин предполагалось поднять планку до 63 лет, тогда как в итоговом варианте пенсионный возраст для них будет увеличен до 60 лет.

Увеличение пенсий в перспективе можно было бы обеспечить только лишь через проведение пенсионных реформ, подчеркнул Дмитрий Медведев.

"Каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на 1 тысячу рублей. Мы бы не смогли этого обеспечить, если бы не эти решения [пенсионные преобразования]. Понятно, что и дальше рост пенсий продолжится, в исторической перспективе. Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы, поэтому, если быть ответственными людьми, никакого иного решения для власти не оставалось", - добавил Медведев.

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