Ветеран труда из Магадана отдал прибавку к пенсии Медведеву

Пенсионер Владимир Попов, который проживает в Магадане, принял решение отдать главе правительства Дмитрию Медведеву прибавку к своей пенсии. Речь идет о 683 рублях, которые положены Попову по той причине, что он является ветераном труда.

Несколько дней назад Попова уведомили из Магаданского социального центра о том, что ему полагается новая надбавка. Из документа следовало, что отныне пенсионер будет получать 683 рубля 66 копеек.

В ответном письме Попов назвал сумму "унижающей его человеческое достоинство" и попросил перечислить ее Дмитрию Медведеву.

Примечательно, что не так давно в России произошел аналогичный случай. Речь идет о Новосибирске, где пенсионерка записала видео, как она дарит региональному министру социального развития мыло и веревку, которые были ею куплены на прибавку к пенсии в размере 89 рублей. В подарок также вошли пачка соли и упаковка спичек. Позже чиновник заявил журналистам, что подарок до него так и не дошел.

Градус общественной напряженности начал нарастать после того, как власти страны утвердили с 2019 года повышение пенсионного возраста. Многие россияне пришли к выводу, что наша страна попросту не готова к столь радикальным переменам.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







