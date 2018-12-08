5 семейных пар, в которых мужья оказались геями

Если вы смотрели сериал «Друзья», наверняка помните, что в первой же серии от Росса ушла жена. Это было бы лишь половиной беды, но ушла она к женщине. Шуточки на эту тему регулярно сопровождали все первые сезоны.

В этом материале мы расскажем о противоположной ситуации, которая происходила в знаменитых семьях. Итак, звездные союзы, которые распались из-за того, что муж ушел от жены к другому мужчине.



Лайза Минелли и Питер Аллен

Оскароносная актриса и представительница знаменитого творческого семейства вышла замуж за австралийского певца Питера Аллена в 1967 году, который был протеже ее матери.

Спустя семь лет семья распалась, а еще через 20 Минелли назвала причину расставания: «Питер не сказал мне, что он гей. Кажется, тогда все знали его ориентации, кроме меня. Как я узнала правду? Скажем так, с тех пор я больше никогда не прихожу домой внезапно!»

Фрэн Дрешер и Питер Марк Якобсон

Американская актриса, которая прославилась благодаря картинам «Красавцы», «По кусочкам» и «Счастливо разведенные», 21 год была замужем. Правда, до развода в 1999 году супруги уже некоторое время жили раздельно.

Дрешер рассказывала, что у них с Питером была редкая и уникальная любовь, пока он не начинал ее бесить.

Что касается редкой, то здесь не поспоришь, ведь практически сразу после официального развода Якобсон сделал камингаут.

Джанет Гейнор и Эдриан

Лавандовый брак — союз разнополых людей, в котором один или оба партнера отрыто проявляют гомосексуальные наклонности. Именно таким был союз актрисы Джанет Гейнор и ее второго супруга Эдриана.

Джанет знала о предпочтениях супруга, но это не помешало прожить им в браке двадцать лет и даже родить сына. Эту пару смогла разлучить только смерть Эдриана.

Кэрри Фишер и Брайан Лурд

В 1991 году после брака с Брайаном актриса думала, что наконец нашла мужчину, который будет отличным мужем и заботливым отцом. За три года совместной жизни они даже успели обзавестись дочкой, но Брайан решил выбрать другой путь.

Лурд признался, что ему нравятся мужчины. Это было страшным ударом для Фишер. Женщина рассказывала, что ее утешали как могли: «Мне говорили, что Брайан отверг не меня, а весь наш пол, но от этого не становилось легче. Я чувствовала себя униженной и преданной. Мне казалось, что он стал геем из-за меня. В общем, я точно проиграла!»

Элтон Джон и Рената Блауэл

В 1976 году Джон официально заявлял, что он бисексуал. А в День святого Валентина 1984 года даже женился на Ренате Блауэл.

Брак просуществовал 4 года. Многие говорят, что он был лишь прикрытием для певца. В любом случая, расставшись с супругой, Джон объявил, что ему комфортнее быть геем.

Гомосексуальностью в современном мире никого не удивишь, но подобные истории немного шокируют. Сложно представить себе, что ощущают женщины, услышав подобные новости от своих мужей.



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