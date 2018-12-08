Новая любовь заставила Шуфутинского вернуться в Россию

СМИ сообщают, что в подмосковном поселке Сапожок артист живет не один.

Михаил Шуфутинский много лет жил на две страны. Большую часть времени он находился в США и лишь изредка приезжал на родину. Однажды артист продал поместья, а вместо них приобрел одноэтажный коттедж в Лос-Анджелесе, где ему помогала коротать вечера супруга Маргарита Михайловна. Они прожили вместе 40 лет и воспитали двоих сыновей — Антона и Дэвида. Однако три года назад Маргариты не стало. Женщина умерла от сердечной недостаточности, когда Шуфутинский находился на гастролях.

Певец только с теплотой отзывает о жене. В недавнем интервью Шуфутинский рассказывал, что его старший сын, Дэвид, живет в Москве, младший остался в США. У обоих наследников есть семьи, дети — всего у Михаила Захаровича семь внуков. В октябре стало известно, что артист собирается вернуться в Россию. Хоть после смерти возлюбленной шансонье и переехал поближе к старшему сыну, воспоминания о любимой Марго не давали певцу покоя. В довесок ко всему, артист стал замечать, что в Америке становится не так комфортно жить, как раньше, но вернулся он на родину по другой причине.

По данным издания EG.ru, вернулся Шуфутинский в Россию из-за своей новой избранницы. 42-летняя танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова помогла артисту пережить утрату любимой женщины и спасла от депрессии. Весной этого года они вместе появились на концерте в честь юбилея Михаила Гуцериева. По некоторым данным, певец покинул Америку, чтобы быть ближе к Светлане.

Теперь Шуфутинский проживает вместе с ней в подмосковном поселке Сапожок, неподалеку от аэропорта Внуково. Землю там он приобрел еще 14 лет назад и сразу стал строить дом. Отделка в коттедже сделана в необычном стиле. На первом этаже комнаты разделяют мраморные колонны, в гостиной есть камин, хрустальная люстра и старинный комод, сделанный из ценного дерева. Особым украшением гостиной является дубовый стол, который был изготовлен на заказ в Италии. В доме есть комнаты для внуков певца. Больше всего времени Михаил Захарович проводит в бассейне, а также любит отдохнуть в сауне. С таким хозяйством сложно справиться самому, поэтому артист нанял в помощь 20 человек: охрану, кухарок, домработниц и другой персонал.

К слову, жениться Шуфутинский не планирует. Ранее он заявил, что свадьба всегда подразумевает создание семьи — а семья у него уже есть. «Жениться — это взять на себя большую ответственность за того человека, с которым ты себя соединяешь», —делился своим мнение Шуфутинский. У Уразовой есть дочка от первого мужа Арина. По слухам, что надолго расставаться с малышкой она не хотела, поэтому и уговорила шансонье вернуться на родину.



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