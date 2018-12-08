Алана Мамаева заявила, что Виктория Боня — любовница его мужа

27-летняя супруга футболиста в отчаянье. Помимо того, что ее супругу Павлу Мамаеву продлили арест на два месяца, она еще узнала, что футболист продолжает переписываться с любовницей из Вильнюса. Также Алана заявила, что Павел состоял в интимных отношениях с Викторией Боней.

Скандал, связанный с личной жизнью бывшего игрока сборной России Павла Мамаева получил свое продолжение. Стало известно, что футболист не выйдет на свободу в ближайшее время — до восьмого февраля он и его друг Александр Кокорин будут находиться под стражей. Помимо этого, жена Мамаева вдруг заявила во всеуслышание, что Павел продолжает изменять ей с некой Александрой Фоминой, которая сейчас проживает в Вильнюсе и в одиночку воспитывает четырехлетнюю дочь. Несмотря на обиду, Алана продолжает поддерживать избранника в суде.

А накануне на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» бурно обсуждалась история с футболистами, которые вынуждены встречать Новый год не в теплом семейном кругу, а за решеткой. В студии программы присутствовала Виктория Боня, — она довольно эмоционально защищала спортсменов и пыталась доказать, что те незаслуженно находятся в СИЗО.

Поступок Бони вызвал массу обсуждений в социальной сети, в том числе в микроблоге Аланы Мамаевой. Один из интернет-пользователей отметил, что Виктории не стоило бы лезть в это дело, тем более Мамаев почему-то раздражен на нее. На комментарий Алана дала неожиданный ответ.

«Она с ним спала», — кратко написала Мамаева, которая, по всей видимости, очень удручена изменами супруга.

Виктория Боня пока не прокомментировала слова Аланы. Возможно, она сделает это в ближайшее время. К слову, в семье Аланы и Павла Мамаевых давно не ладились отношения. Как оказалось, Павел состоял в отношениях с любовницей из Вильнюса с июня, а в сентябре появилась информация о расставании спортсмена с женой. «Мы разводимся. Почему, — не знаю. Документы на развод он еще не подал», — делилась в то время Алана.

Правда, чуть позже им удалось урегулировать семейный конфликт и прийти к мирному решению. Тогда Мамаева заявляла, что между ней и мужем не было конфликта. «Да, мы помирились и уже все хорошо. Конфликта не было, было недопонимание! Благо, все разрешилось», — говорила жена футболиста. Теперь поклонникам спортсмена остается только гадать — какое решение на этот раз примет Алана, которая в последнее время ведет себя слишком эмоционально, не стесняясь озвучивать скандальные подробности личной жизни со спортсменом на публику.



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