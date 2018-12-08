Пенсионная сфера сейчас является одной из самых обсуждаемых. В этом контексте в первую очередь разговоры ведутся о реформе, благодаря которой будет не только поднят возраст выхода на пенсию, но еще и должно улучшиться материальное положение пенсионеров.

Несколько дней назад по этой теме высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он пообещал пожилым россиян дополнительные меры поддержки, а также анонсировал рост пенсий со следующего года на одну тысячу рублей. Сделать это удастся именно за счет появления в казне дополнительных денег.

В этом контексте Медведев заострил внимание на индексации пенсионных выплат 1 января 2019 года. Страховые пенсии по старости вырастут сразу на 7,05%, что в прежние годы было недостижимой величиной. С помощью подобной индексации удастся к 2024 году довести среднюю пенсию по стране до 20 тысяч рублей. К столь амбициозным целям государство планирует прийти именно на основе результатов пенсионной реформы.

Глава правительства добавил, что в последующие годы ситуация с индексацией пенсий будет лишь улучшаться, поэтому граждане страны почувствуют реальную государственную поддержку. Таким образом Медведев пообещал пенсионерам светлое будущее, так как для подавляющего большинства нынешний размер пенсии является оскорбительно низким.

Пенсионная реформа, напомним в заключении, предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин до 65 и 60 лет соответственно. Реализовываться она будет на протяжении десяти лет.

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