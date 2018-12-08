В Госдуме захотели лишить пенсий работающих пенсионеров

После того, как власти утвердили пенсионную реформу, появились разговоры о дополнительных решениях, которые могут затронуть работающих пенсионеров. Таковых в нашей стране большое количество, поэтому можно смело говорить о масштабности планируемых изменений.

Данная категория пенсионеров не видела индексации пенсий с 2016 года, тогда как в обозримой перспективе вряд ли произойдут приятные для них изменений. Более того, они могут лишиться своих нынешних пенсий, потому что власти страны задумали кардинальным образом реформировать пенсионную систему.

Не так давно в Сбербанке представили на всеобщее обозрение доклад о размере доходов пенсионеров, а его основной вывод состоял в том, что трудящиеся пенсионеры довольно неплохо живут в нашей стране. Сразу же после этого в кулуарах Госдумы стали возникать разговоры о том, чтобы прекратить выплачивать пенсии тем россиянам, которые трудятся в пожилом возрасте. Подобная риторика не является единичной и находит поддержку со стороны разных фракций.

Людей хотят поставить перед сложнейшим выбором между пенсией и официальным трудоустройством. Ни для кого не секрет, что работающие пенсионеры в настоящее время прибегают к разным ухищрениям, чтобы их пенсия все-таки индексировалась, но полная отмена пенсий работающим пенсионерам закроет и эти лазейки.

Также можно констатировать, что доклад Сбербанка был доведен до широкой общественности с той целью, чтобы прозондировать почву и понять настроения в обществе.

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