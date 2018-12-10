Сергей Шнуров раскрыл причины скорой женитьбы после развода

Певец впервые дал ответ на вопрос о причинах столько быстрой женитьбы после развода. Выяснилось, что лидер группы «Ленинград» считает, что между браками не нужно делать слишком большие паузы.

Уходящий год стал для Сергея Шнурова рекордным по количеству браков и разводов. В августе он развелся с женой Матильдой, с которой они прожили вместе восемь счастливых лет. Но уже в октябре певец женился на 27-летней Ольге Абрамовой, дочери бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании.

Такое непостоянство музыкант объяснил на программе «Вечерний Ургант», в которой был гостем. Иван Ургант поздравил Сергея с женитьбой и показал всем фотографию, где Шнуров обнимает молодую супругу. Шоумен спросил: «Хороший ли человек твоя жена?» «Видите, как я ее обнимаю? Значит, хороший. Плохих людей я не обнимаю», — ответил певец.

«Свадьба произошла буквально через два месяца после развода. Почему ты так тянул?», — продолжил тему Ургант. «Я не тянул, я всегда готов. Вообще люблю свадьбы в принципе, поэтому никогда не останавливаюсь», — пошутил в ответ музыкант.

На программе Сергей Шнуров впервые за много лет взял в руки скрипку, игре на которой он посвятил пять лет учебы в музыкальной школе. Он попытался сыграть что-то из классики, но быстро прекратил это занятие.

«Я скрипку, кстати, ненавижу с тех пор и очень долго сопротивлялся брать скрипача в группу. Сейчас уже легче, а раньше, когда я слышал этот звук, у меня спазмы начинались, — признался певец. — А мог бы стать скрипачом. Сидел бы где-нибудь третьей скрипкой в каком-нибудь заштатном театре музыкальном областного города. И, кстати, может быть, был бы счастлив. Если человеку интересно жить, а мне интересно жить, значит, он счастлив».

Иван Ургант попытался примирить Шнурова с его оппонентом по проекту «Голос» рэпером Бастой и попросил оценить одну из самых мощных его песен «Сансара». Но музыкант не сдержал иронии и раскритиковал любимый всеми хит в своей манере. «Когда я услышал песню «Сансара», я впал в отчаяние, у меня было плохое настроение несколько дней. О чем поет нам православный Баста? О том, что есть некоторый круговорот душ в природе. Ты что, индуист или православный? И самое главное, что его дети, девчонки, после его смерти, будут петь его голосом как минимум лет сто. Это же ужас».



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