Власти решили одарить пенсионеров деньгами в 2019 году

Российские чиновники на регулярной основе высказываются по такой злободневной теме, как реформа пенсионной системы. Они пытаются заверить население страны в надобности этих изменений, указывая на то обстоятельство, что в противном случае вряд ли удастся сохранить нормальное функционирование всей экономической модели страны.

Мало кто знает, что в рамках пенсионной реформы предполагается не только повысить возраст выхода на пенсию, но еще и реализовать целый ряд других мер. Например, пенсии начнут более активно повышаться уже со следующего года. Вместо привычных четырех процентов, пенсии по старости вырастут на семь процентных пунктов. Пусть такое повышение и не окажется очень существенным, но все равно должно приятно восприниматься нуждающимися гражданами.

Свежие данные со стороны властей свидетельствуют о том, что в 2019 году жизнь многих пенсионеров улучшится. Для этого уже сейчас разрабатываются механизмы адресной поддержки пожилых россиян. В частности, будет запущено сразу несколько "пилотных" проектов, в рамках которых для пенсионеров будут доступны дополнительные выплаты к основной пенсии.

На текущий момент нельзя говорить с уверенностью о конкретики этих проектов, так как чиновники стараются по этому поводу слишком сильно не распространяться. Но то обстоятельство, что власти начали думать о собственном народе немного больше, нежели раньше, уже внушает оптимизм, учитывая реалии, в которых живет наша страна много лет.

Тем временем, отказываться от идеи повысить возраст выхода на пенсию власти не собираются. Начиная со следующего года этот процесс стартует и растянется на ближайшие 10 лет.

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