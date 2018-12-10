Завершился развод Елены Берковой с пятым мужем

Со свои пятым мужем Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова - развелась.

Пара поженилась в прошлом году в Италии, а позже обвенчалась на Кипре. 33-летняя Беркова считала нового мужа идеальным, он хорошо ладил с ее сыном, однако сохранить брак супругам не удалось.

"Мы с Леной развелись. Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул", - рассказал теперь уже бывший муж Берковой Андрей Стоянов.

Однако расставание далось мужчине очень тяжело.

Теперь каждый раз боюсь услышать самый больной вопрос: "Где Лена?". Во мне преобладают пустота и одиночество. Но надо все пережить!" - признался Стоянов.

Впервые Беркова вышла замуж в 2000 году, в браке с мужем она прожила три года. Вторым мужем актрисы стал бизнесмен на 30 лет старше нее. Третьему мужу, стриптизеру, Беркова родила сына. Четвертый избранник женщины пропал без вести несколько лет назад.



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