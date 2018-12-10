Путин обнадежил работающих пенсионеров

Трудности с наполняемостью бюджета страны возникли несколько лет назад и до сих пор не позволяют властям России в полной мере исполнять взятые на себя ранее обязательства. Речь в первую очередь в этом контексте нужно вести о пенсионном обеспечении граждан.

В качестве примера экономии бюджетных средств достаточно обратиться к столь внушительной по численности прослойке населения, как работающие пенсионеры. Начиная с 2016 года их ограничили в индексации пенсий, так как власти пришли к выводу, что они в наименьшей степени почувствуют на себе меры экономии. Люди возмущались, но их призывы оказались проигнорированы.

Теперь, когда экономическая ситуация в стране еще больше ухудшилась, стали появляться разговоры о том, чтобы и вовсе отменить пенсии для трудящихся пенсионеров. Пока, правда, они не носят официальный характер, а в основном появляются на спонтанных основах. Однако сам факт их появления уже вызывает опасения со стороны пожилых россиян.

Свое мнение по поводу работающих пенсионеров не давно высказал президент РФ Владимир Путин. Он поспешил заверить таких граждан, что никаких радикальных мер в их отношении в обозримом будущем приниматься не будет. Более того, Путин обнадежил трудящихся пенсионеров комментарием о том, что власти вовсе не закрывали вопрос о восстановлении для них индексации пенсий. Правда, он затруднился с более конкретных заявлением, потому что временные рамки пока неизвестны.

Кроме непосредственной индексации, которую отменили работающим пенсионерам, они могут рассчитывать на регулярный перерасчет пенсий. Традиционно он проходит в августе. В 2019 году исключение не будет, поэтому в максимальном выражении пенсии у работающих пенсионеров вырастут на 245 рублей. Этот показатель был заложен в бюджет в текущем году и в последующем не будет пересматриваться.

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