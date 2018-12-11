Продюсеру Виктору Дробышу угрожают заказным убийством

Известный композитор и продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш сегодня, 10 декабря, прокомментировал напряжённую обстановку с угрозами, которые поступали ему и актрисе Настасье Самбурской от неизвестного афериста.

Мужчина сообщал в продюсерский центр о том, что убийство Дробыша «заказали» и у него могут быть большие проблемы. Всё, чего требовал мошеник, – это 50 тысяч рублей.

По словам продюсера, он обратился за помощью к стражам порядка, которые очень быстро разыскали и задержали подозреваемого мужчину.

«Поймали очень быстро. Спасибо полиции, которая очень оперативно сработала, очень быстро нашли этих ублюдков. Спасибо им за это. Я думаю, что это телефонные вымогатели, которые хотели обмануть и нажить денег», - заключил Дробыш.



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