СМИ рассказали о скандале Ефремова в одной из московских клиник

11.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

СМИ рассказали о скандале Ефремова в одной из московских клиникМихаил Ефремов устроил публичный скандал в одной из клиник Москвы.

Актер Михаил Ефремов устроил скандал в одной из столичных клиник.
По информации телеканала, артист привез в больницу мать, народную артистку РСФСР Аллу Покровскую. Отмечается, что причиной госпитализации стали сильные боли в спине, в настоящий момент актриса находится в неврологическом отделении.

При въезде на территорию клиники Ефремов устроил скандал. По данным телеканала, артист был недоволен затрудненным доступом к зданию больницы: долгое время ему не удавалось попасть на территорию медучреждения.
В МХТ имени Чехова рассказали, что Покровская находится на плановом обследовании.
"Никаких особых беспокойств по поводу состояния ее здоровья нет", — заявила представитель театра.

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