Путин объяснил, что будет с пенсиями в 2019 году

Президент России Владимир Путин время от времени выступает на актуальные для россиян темы. Одной из таковых, безусловно, является пенсионная сфера. Здесь власти затеяли целый ряд изменений, которые в основном воспринимаются гражданами с негативом.

Подобные эмоции россияне выражают по той простой причине, что будущее им представляется в темных тонах. В первую очередь они несогласны с грядущим повышением возраста выхода на пенсию. Власти же уверяют, что благодаря этой мере удастся выручить дополнительные деньги, чтобы пенсии начали индексироваться более стремительно. В подобные обещания люди отказываются верить, так как чиновники уже неоднократно попадались на откровенном обмане.

Вмешался в ситуацию не так давно Владимир Путин. Он потребовал прекратить любые спекуляции на пенсионную тематику, пояснив, что власти не собираются отказываться от взятых на себя ранее социальных обязательств. Более того, Путин заверил, что вопрос с повышением пенсий является решенным и никто его не пересмотрит.

Глава государства подчеркнул, что в 2019 году пенсии удастся проиндексировать на процент, который в большую сторону будет отличаться от размера повышения в прежние годы. Дополнительные деньги в государственной казне появятся именно благодаря существенным пенсионным преобразованиям.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что работающих пенсионеров в следующем году лишать индексации пенсий не будут. Правда, он не стал уточнять, когда возможно восстановление индексации пенсий для данной прослойки пенсионеров.

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