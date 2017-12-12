Молодая возлюбленная 42-летнего Ди Каприо заставила его похудеть

Последние снимки Леонардо Ди Каприо свидетельствуют о том, что он заметно улучшил свою физическую форму. Поклонники считают, что артист занялся своим внешним видом ради молодой возлюбленной.

Недавно папарацци смогли заснять 42-летнего актера Леонардо Ди Каприо во время похода в ресторан со своими друзьями — поклонники отметили, что за последнее время артист заметно постройнел. Еще недавно Леонардо был не в самой лучшей форме, но сейчас артист похудел.

Напомним, что недавно Ди Каприо начал встречаться с молодой моделью — 19-летней Джульетт Перкинс. Она, как и все предыдущие возлюбленные артиста, длинноногая блондинка с голубыми глазами и, конечно же, модельной внешностью. При этом Джульетт является, пожалуй, самой молодой спутницей Ди Каприо. Девушка постоянно находится рядом с актером — пара буквально не расстается ни на минуту.

Джульетт начала свою моделью карьеру в 15 лет, но пока что не добилась заметных успехов. Впрочем, теперь, когда она встречается со звездой первого эшелона, ее карьера наверняка пойдет в гору. Как долго продлятся отношения модели и актера, остается только гадать — Ди Каприо не отличается постоянством и редко встречается с моделями дольше нескольких месяцев.

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