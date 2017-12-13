Бари Алибасов завещал все свое имущество светской львице Лене Лениной 

Не все поступки Алибасова можно рассматривать с точки зрения логики. Неожиданно для всей своей семьи 70-летний продюсер свое завещание переписал на шоу-вумен и писательницу Лену Ленину. Уже достаточно давно он ухаживает за молодой подругой и однажды даже делал ей предложение, которая блондинка отвергла.



По всей видимости, чтобы продемонстрировать то, что настроен Алибасов серьезно, он решился на еще более ответственный шаг и написал в пользу Лениной завещание, чтобы ведущая смогла унаследовать все его движимое и недвижимое имущество. Помимо этого, он сделал блондинке к Новому году еще один дорогой подарок, вручив Лениной шубу из седого баргузинского соболя. Алибасов переписал завещание на Лену Ленину

Своих наследников Алибасов лишил прав на восьмикомнатную квартиру на Арбате, участок земли на Новой Риге и на прочее дорогостоящее добро.

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