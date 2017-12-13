Близкие рассказали о состоянии предпринявшей попытку суицида Даны Борисовой

Родственники прокомментировали сообщения о том, что телеведущая предприняла попытку покончить с собой.

СМИ удалось выяснить детали инцидента, произошедшего с Даной Борисовой. Ранее появились сообщения, что телеблондинка пыталась свести счеты с жизнью, но испугавшись, вызвала скорую, изменив свою фамилию.

Корреспондентам удалось поговорить с психологом телеведущей Татьяной и ее близким приятелем, главой Национального антинаркотического союза Никитой Лушниковым.

Психолог рассказала, что Борисова не предпринимала попытки свести счеты с жизнью. Карету скорой пришлось вызвать из-за приступа удушья, вызванного сильным кашлем. По словам Татьяны, Борисова уже несколько месяцев не может справиться с кашлем и сменила уже несколько антибиотиков. Однако они пока не помогают, так как, по всей видимости, из-за напряженных отношений с экс-супругом у нее ослаб иммунитет, а в больницу ложиться Дана не хочет из-за очень плотного съемочного графика. Психолог также заверила, что теледива не сидит ни на каких антидепрессантах.

Эти слова подтвердил и Лушников, правда, с оговоркой, что приступы сильного кашля в связи с бронхитом Борисову начали мучить всего пару недель назад. Он отметил, что прислал ей вчера психологов, она приняла снотворное, после чего у нее началось сильное головокружение. «Там речи нет о попытке самоубийства», — заверил Никита.

Он также пояснил, что Борисова назвала другую фамилию, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания, пишет сайт Dni.ru.

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