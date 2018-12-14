Вскрылась правда об отмене пенсий работающим пенсионерам

В последнее время среди россиян активизировались дискуссии в том ключе, что работающих пенсионеров полностью лишат пенсий. Власти создали внушительную почву для подобных рассуждений, так как в своих заявлениях они не обещали таким пенсионерам чего-либо хорошего.

Дополнительные разговоры появились в рамках пенсионной реформы, которая предусматривает с 2019 года рост возраста выхода на пенсию. Трудящимся же пенсионерам толком ничего не обещали, поэтому их дальнейшая судьба осталась в подвешенном состоянии.

В 2015 году уже публиковался законопроект на данную тему. Тогда чиновники предлагали отменить выплату пенсии работающим с годовым доходом величиной от 1 млн. руб. Но до настоящего времени это предложение не прошло. Назначение пенсионных выплат осуществляется в качестве компенсации суммы утраченной зарплаты при нетрудоспособности (Конвенция МОТ). Эта норма частично действует в России: ведь российские пенсионеры получают пенсию даже при условии официального трудоустройства.

Однако на текущий момент никаких законодательных решений по части отмены пенсий работающим пенсионерам нет. Как и прежде, трудящиеся граждане в пожилом возрасте могут рассчитывать на пенсионную выплату с тем ограничением, что она не подлежит индексации на время осуществления трудовой деятельности.

В том случае, если пенсионер увольняется, что ему не только в полном объеме восстанавливают индексацию, но еще и проводят перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций за то время, что он работал.

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