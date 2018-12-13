Военным пенсионерам будут по-новому выплачивать пенсии

Большое количество пенсионных преобразований, которые начнут в полной мере реализовываться в России со следующего года, накладывают свой отпечаток на поведение людей. Они вынуждены вдаваться в детальные подробности, так как всерьез опасаются, что их жизнь из-за собственного незнания может измениться в худшую сторону.

Преобразования затронут и столь внушительную по численности прослойку населения нашей страны, как военные пенсионеры. Им придется привыкать к новому способу получения пенсионной выплаты. Дело в том, что задумка властей подразумевает переход таких пенсионеров на новую банковскую карту, куда и будет поступать пенсия.

Несколько дней назад премьер-министр Дмитрий Медведев своим указом распорядился перечислять деньги военным пенсионерам исключительно на карты "Мир". Другие карты окажутся вне закона в случае с военными пенсионерами. Таких граждан уже сейчас предупреждают о грядущих изменениях, дабы они не стали неожиданными.

Переход на новую карту не будет молниеносным. Все будет осуществляться планомерно. Новые правила будут затрагивать представителей ряда профессий, поэтому они не затронут лишь военнослужащих. Речь можно вести о сотрудниках Росгвардии, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и службы по противодействию распространения наркотиков.

Впрочем, многие военные пенсионеры уже относительно давно получают пенсии на карты "Мир", поэтому их нововведение не затронет.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







