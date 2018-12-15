7 знаменитостей, которые приняли ислам

Человек выбирает себе религию сам. Российские и голливудские звезды тоже вправе решать, во что верить. Знаменитости, принявшие ислам и изменившие жизнь к лучшему, — в нашем материале.

Майк Тайсон

Известный боксер Майк Тайсон пополнил список звезд, принявших ислам, в 1992 году, когда сидел в тюрьме. Сам мужчина заверил, что религия изменила его жизнь к лучшему, он смог избавиться от вредных привычек. Спортсмен сменил имя на Малик Абдуль-Азиз, регулярно совершает намаз и в 2010 году осуществил паломничество в Мекку.

Однажды Тайсон сказал:

"Я не нужен Аллаху, Аллах нужен мне".

Мария Алалыкина

Бывшая участница “Фабрики Звезд” Мария Алалыкина приняла ислам, когда вышла замуж за араба. Певица не только стала последователем веры, но и распространяла ее в России путем перевода различных мусульманских книг и сайтов. Алалыкина хотела, чтобы соотечественники узнали об исламе и заинтересовались им.

Сейчас сама девушка знает шесть иностранных языков, включая арабский.

Кэт Стивенс

Британский певец Кэт Стивенс едва не утонул, купаясь у берегов Малибу. В тот момент он мысленно обратился к Богу, попросив о спасении. Тут же появилась волна, которая унесла Стивенса на берег.

В 1978 году музыкант прочитал Коран и принял ислам. Сменив имя на Юсуф Ислам, мужчина занялся общественной деятельностью: в знак благодарности ко Всевышнему артист построил несколько исламских школ и основал благотворительное общество.

Юлия Волкова

В 2007 году СМИ сообщили, что российская певица и экс-участница группы “Тату” Юлия Волкова приняла ислам после того, как согласилась на предложение арабского бизнесмена Парвиза Ясинова и стала его женой. Тем не менее, в интервью певица заявила, что исповедовала ислам и до этого. По ее мнению, в других религиях нет ничего постыдного: Бог один, а пути следования к нему — разные.

Певица не считает, что принять чужую религию — это что-то плохое. Несмотря на это убеждение, в 2016 году Волкова вернулась в православие.

Джанет Джексон

В 2012 году Джанет Джексон, сестра короля поп-музыки Майкла Джексона, вышла замуж за катарского миллиардера Виссама Аль-Мана. По слухам, на протяжении пяти лет супружеской жизни Аль-Ман уговаривал жену перейти в его веру. В 2017-м у супругов родился ребенок, а незадолго до этого исполнительница кардинально изменилась.

В Сети появились фото, на которых она запечатлена в необычном образе: привычные декольтированные платья и мини-юбки сменились хиджабом и скромной свободной одеждой. Перемены произошли не только внешние, но и духовные. Сама женщина заявила, что после принятия ислама стала чувствовать себя умиротворенной. Тем не менее, спустя четыре месяца после появления на свет первенца пара развелась. По информации инсайдеров, Джанет устала терпеть постоянные запреты супруга.

Сергей Романович

Российский актер Сергей Романович заинтересовался исламом после спора с другом. Когда артист перерывал Сеть в поисках аргументов для словесного поединка, и не догадывался, что его настолько заденет эта тема. По словам Романовича, раньше он интересовался христианством, много читал, однако со многими положениями был не согласен. Слова в Коране зацепили актера. Юноша понял, что именно эту религию искал всю жизнь.

Ричард Томпсон

Музыкант Ричард Томпсон никогда не скрывал, что является очень религиозным. Однажды он признался, что всегда хотел поблагодарить Всевышнего за его деяния и за то, что подарил ему жизнь. Томпсон не знал, как это сделать, однако, когда в 1970-х принял ислам, понял, что “это и есть благодарность”.

По словам Ричарда Томпсона, эта религия способна подарить духовное благополучие каждому.



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