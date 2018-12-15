Россиянам объяснили, как изменятся их пенсии в 2019 году

Большое количество обсуждений, которые напрямую связаны с пенсионным обеспечением россиян, в последнее время обусловлено реформированием пенсионной системы. В правительстве пришли к выводу, что избежать роста такого показателя, как возраст выхода на пенсию, уже нельзя. В рамках этих преобразований, как заверяют чиновники, пенсии граждан начнут стремительно расти.

Уже начиная со следующего года пожилые россияне начнут ощущать на своем материальном положении позитивные моменты от пенсионной реформы. Ведь 1 января 2019 года состоится индексация страховых пенсий по старости, которая будет исчисляться 7,05 процентами. Подробности накануне раскрыли в Пенсионном фонде, где сразу же заверили, что государство продолжит исполнять вся взятые на себя ранее социальные обязательства.

Сообщается, что в результате индексации стоимость пенсионного балла составит 87,24 рубля. Из-за этого средняя годовая пенсия российского гражданина увеличится с 14400 до 15400 рублей.

Также не стоит забывать и о работающих пенсионерах. В том случае, если граждане из их числа решат уволиться в наступающем году, то им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций за время осуществления трудовой деятельности. В свою очередь социальная пенсия в 2019 году также изменится в сторону увеличения - ее проиндексируют на 2,4 процента. В итоге средний размер такой пенсионной выплаты составит 9200 рублей.

Другой приятной особенностью следующего года станет прибавка к пенсии лицам, которые длительное время трудились в сельской местности. Как следует из постановления правительства, которое недавно подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, с 1 января 2019 года прибавка к пенсии пенсионерам, проработавшим 30 лет и оставшимся жить на селе, составит порядка 2400 рублей из-за допвыплаты в 1300-1400 рублей.

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