Стала известна цена квартиры покойного бывшего супруга Анны Седоковой



У Валентина Белькевича осталась квартира в украинской столице. Именно ее и делят вдова футболиста Олеся и Анна Седокова. Часть имущества должна достаться единственной дочери футболиста, Алине.

Некоторое время назад стало известно, что Анна Седокова судится за наследство, которое должно достаться ее старшей дочери Алине от покойного отца Валентина Белькевича. Его не стало в 2014 года. После развода с Седоковой футболист состоял в отношениях с Олесей. Женщина жила на его средства. Именно поэтому после его смерти она претендует на имущество.

Алина — единственная родная дочь Белькевича, поэтому имеет полное право на получение наследства. Его квартира в Киеве оценивается примерно в 10 миллионов рублей. До этого отец Валентина утверждал, что общая сумма наследства составляла примерно 7 миллионов долларов.

«Больше трех лет другая сторона затягивает процесс, покупает людей, справки… Я пытаюсь защитить в суде права единственной дочери Валентина — Алины. И я, и родители Валентина считаем справедливым, что его родная дочь имеет право получить хоть какое-то наследство. Мы уверены, что таковым было бы желание Валентина. Он любил дочь очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому и мама Валентина Белькевича, и его отец отказались от своей доли в наследстве в пользу Алины…» — рассказывала Седокова.

Олеся, вдова футболиста, никогда не нравилась его родителям. Мама Белькевича называла ее содержанкой, которая не работала. «Этот человек за 45 лет не работал нигде и никогда, посещая рестораны, казино. И судится она с ребенком, которого еще надо вырастить и выучить…» — говорила родственница Валентина.

По последнему решению суда, дочери Анны и Валентина досталась половина квартиры. Вдова Белькевича попробует оспорить решение суда. По ее мнению, Алина может рассчитывать лишь на 1/8 недвижимости.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь, у Алины появилась реальная надежда. Нас еще ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде! И это произошло благодаря вашей поддержке, благодаря тому, что вы неравнодушны! Благодаря вашим теплым словам! Спасибо судьям, спасибо адвокатам, спасибо прессе, которая поддержала нас с дочкой и родителями Валентина!» — писала Анна в Инстаграме.



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