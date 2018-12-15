«А как же Лида?»: Алибасов оставил шикарную жилплощадь юному красавцу

На съемках программы "Пусть говорят" Бари Алибасов закатил настоящее шоу. Корреспондент "Дни.ру" оказался свидетелем произошедшего.

Известный журналист Денис Сорокин не проходит мимо скандалов и везде пытается влезть, покричать, вставить свои пять копеек. Телешоу, посвященные Анастасии Волочковой, Маше Распутиной, Людмиле Поргиной – добротная нива, чтобы разгуляться одиозному репортеру, которому до всего есть дело.

На сей раз он стал участником передачи "Пусть говорят" о неожиданном браке продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Несколько лет назад основатель группы "На-На" на салфетке написал, что готов отдать юному красавцу-сердцееду Сорокину комнату в роскошной квартире на Арбате. Этот ролик произвел эффект разорвавшейся бомбы – за несколько часов его просмотрели почти 30 тысяч человек.

А после съемок случилось ЧП. "Произошла удивительная история: мое завещание утеряно, – со слезами на глазах сообщил положивший глаз на чужое добро Денис. – По окончании записи передачи я расправил завещание, которое Бари пытался съесть, высушил от его слюней и положил в сумку. Видимо, в дороге его кто-то вытащил. Конечно, я переживаю, потому что теперь нет прямого доказательства. Но радует, что на съемках программы Бари пообещал отдать мне и ту часть наследства, которое ему может достаться в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Это утерять нельзя: камеры его слова зафиксировали".

Очевидно, ушлый Сорокин намерен отстаивать свое право на часть шикарного имущества продюсера Алибасова. Слово – не воробей, как известно...



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