Неожиданная развязка: «Русфонд» сам себе заплатит огромный долг Фриске



Отношения семьи Жанны Фриске и благотворительной организации "Русфонд" улучшились. Официальный представитель родных певицы заявил о том, что фонд закроет за счет своего бюджета часть многомиллионного долга Фриске.

После смерти Жанны Фриске прошло три года, а скандальный шлейф все еще тянется за ее близкими. Всему виной продолжительные тяжбы семьи звезды с "Русфондом". Благотворительная организация собирала средства на лечение певицы, сумма набралась внушительная. После смерти артистки выяснилось, что не использовали 21 миллион рублей. Однако эти деньги были сняты со счета матерью Жанны буквально перед смертью певицы. "Русфонд" потребовал объяснений и возврата средств. Семья Фриске не смогла документально отчитаться о том, куда ушли деньги, и организация подала в суд.

В 2017 году суд постановил, что деньги должны вернуть наследники певицы – родители и ее малолетний сын Платон. Юристы Фриске несколько раз обжаловали это решение. Примечательно, что на протяжении всего этого времени семья певицы не выплачивала долг, дожидаясь окончания тяжбы. Приставы наложили арест на загородный дом Жанны и даже попытались выставить его на торги в счет долга. Недавно стало известно, что долг Фриске перед "Русфондом" вырос на 1,5 миллиона рублей за счет пени и исполнительного сбора.

А теперь выяснилось, что московская квартира Жанны Фриске арестована. Когда родители артистки узнали об этом, они были потрясены. "Владимиру Борисовичу стало плохо с сердцем, его жена заболела на нервной почве", – рассказали журналистам адвокаты.

К счастью, ситуация постепенно меняется. "Надеемся, что между наследниками Жанны Фриске и "Русфондом" будет заключено мировое соглашение. Сейчас мы еще на стадии переговоров, но взаимопонимание достигнуто", – оптимистично объявил представитель семьи Фриске.

По его словам, "Русфонд" согласился снизить сумму долга с 21 миллиона до семи миллионов рублей. "Остальные деньги фонд закроет за счет своего бюджета. Иными словами, долг будет списан. По крайней мере, устные договоренности об этом есть. Безусловно, "Русфонд" – крупная компания, им не составит большого труда закрыть этот долг. И это будет великодушно", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".



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