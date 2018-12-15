Похудевшая Жасмин поразила фигурой

15.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Похудевшая Жасмин поразила фигурой
Российская певица Жасмин побывала на вечеринке Муз-ТВ. Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.

Вокалистка опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором она позирует в облегающем серебристом мини-платье. К футуристическому наряду знаменитость подобрала длинные серьги в тон и открытые босоножки на высоком каблуке черного цвета.

"Пятый элемент", – подписала публикацию знаменитость. Поклонники оценили отсылку знаменитости к фантастическому триллеру Люка Бессона. В комментариях многие отмечали, что исполнительница заметно похудела, и выглядит нереально. Кто-то даже предложил сшить похожее платье дочери артистки – Маргарите.

"Экстремально", "Бомбическая(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы самая лучшая певица Жасмин! ", "Самая нежная обаятельная привлекательная с красивым голосом -ЖАСМИН", "Похудела круто интересно как?", "Превосходно выглядишь.Я тебя очень люблю!", "Сексуальная какая", Голография во всей ее прекрасности)) А давайте и Маргаритке такое же платьице? Только фасон принцессы ", – писали поклонники.

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