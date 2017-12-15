Пенсионерам хотят компенсировать недоиндексацию выплат

Пенсионеры в нашей стране являются крайне уязвимой прослойкой населения. В сложных экономических условиях власти зачастую решаются на сокращение поддержки пенсионеров. Но вместе с этим прорабатываются и варианты по дополнительному финансовому обеспечению этих граждан.

Недавно депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" выступили с приятной для пенсионеров инициативой. Она предусматривает проект закона о выплате компенсаций пенсионерам за недоиндексацию пенсионных выплат.

В пояснении к документу уточняется, что инициатива направлена на восстановление социально-экономической справедливости в отношении пенсионеров путем выплат им средств, которые они недополучили с 2015 года. Именно тогда начались приниматься решения о несколько усеченной индексации пенсий, а причиной назывался экономический кризис.

Кроме того, приводятся и конкретные примеры. Так, представители "Справедливой России" заострили внимание на том, что по итогам 2015 года официальная инфляция составила почти 13 процентов, тогда как пенсии в следующем году были проиндексированы лишь на 4%.

В нынешнем году пенсии были повышены в соответствии с уровнем инфляции - на 5,4 процента. В свою очередь работающим пенсионерам на прибавку рассчитывать не приходилось. До сих пор неизвестно, когда данная категория нуждающихся граждан будет получать пенсии с регулярными надбавками.

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