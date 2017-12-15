Путин раскрыл детали повышения пенсионного возраста

В последнее время в российском обществе нарастает пласт обсуждений вокруг повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что власти неоднократно объясняли, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, население встревожено самой идеей повышения возраста выхода на пенсию.

Несмотря на все попытки сгладить в этом аспекте острые края, в правительстве и на президентском уровне ранее признавали, что в будущем Россия будет вынуждена пойти на повышение пенсионного возраста. Слишком уж большой оказывается социальная нагрузка на бюджет. За счет пенсионеров есть возможность ее сократить.

Свежий комментарий по этому поводу дал президент России Владимир Путин, который накануне выступил на большой пресс-конференции. Глава государства обрисовал параметры будущего повышения пенсионного возраста, перед чем заметил, что никакого окончательного решения по данному вопросу не принято.

Путин обнадежил взволнованных россиян тем, что в случае принятия решения о повышении возраста выхода на пенсию, данный процесс будет протекать мягко и постепенно. Резких движений власти принимать не планируют.

Российский лидер отдельно заострил внимание, что тем гражданам, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, нет необходимости вообще волноваться по данному моменту. Путин объяснил, что разовых решений приниматься не будет. Важно, чтобы люди не слишком пострадали от повышения пенсионного возраста.

В заключении Владимир Путин не стал обрисовывать конкретных сроков по повышению пенсионного возраста, уточнив, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Также добавим, что ряд экспертов приходят к выводу, что пенсионный возраст в России начнут повышать не раньше 2019 года. Власти явно не пойдут на это непопулярное решение в преддверии президентских выборов, которые намечено на март будущего года.

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