Пенсионный возраст могут повысить снова

На сегодняшний день трудно переоценить актуальной такой тематики, как пенсионная. Увы, но те преобразования, которые решили притворить в жизнь российские власти, вызывают массовое недовольство граждан. Люди требуют отмены пенсионной реформы.

После того, как несколько месяцев назад премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал повышение возраста выхода на пенсию, общественное мнение сформировалось с большой долей негатива в адрес властей. Россияне оказались не готовы к такому повороту, так как вряд ли кому-то искренне захотелось работать еще пять лет, чтобы получить возможность выйти на пенсию. Однако людей заверяли в том, что благодаря пенсионным преобразованиям в выигрыше окажутся именно пенсионеры, которых ждет добавка к пенсии.

Тем временем из правительства поступают куда более тревожные сообщения. Так, чиновники допускают вариант, при котором пенсионный возраст в будущем будет вновь пересмотрен. Соответственно, речь идет о том, чтобы еще раз поднять этот показатель. Конкретики по этому поводу пока нет, поэтому говорить о деталях не приходится.

Таким образом россиян начинают заранее готовить к тому, чтобы рассчитывать на государство они могли только в крайних случаях. В пользу такого развития событий говорит и свежее заявление президента Владимира Путина, который попросил граждан не надеяться постоянно на помощь государства, а опираться в основном на собственные силы и деньги.

Подобные моменты могут свидетельствовать о желании властей и вовсе отменить пенсии в их текущем виде. На их смену могут прийти адресные пособия, которые будут назначаться очень ограниченному числу лиц.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







