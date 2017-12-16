Индексацию пенсий перенесли на месяц

Начиная со следующего года индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров будут проводить в несколько иные сроки, чем происходит сегодня. Для отечественных пенсионеров данное известие является приятным, так как ранее оно анонсировалось лишь в общих очертаниях.

С 2018 году пенсии будут повышать не первого февраля, а 1 января. Таким образом, как не трудно догадаться, на индексацию пожилые россияне, коим положена пенсия, смогут рассчитывать сразу после новогодних праздников.

Поправки по этому поводу были утверждены 15 декабря 2017 года. Госдума в окончательном чтении приняла соответствующие предложения, после чего изменился закон "О страховых пенсиях". К слову сказать, январская индексация затронет только неработающих пенсионеров.

Вместе с этим новшества предусматриваются и установление единого индекса роста страховых пенсий. Отныне пенсии обязательно будут индексироваться на размер, который превышает величину инфляции по итогам предыдущего года.

Также с 1-го числа будущего года возрастет стоимость пенсионного коэффициента. Она составит 81,49 рубля. А вот фиксированная выплата к страховой пенсии повысится до 982,9 рубля.

Поменяется и размер социальной доплаты к пенсии из-за изменений величины прожиточного минимума. Новые правила указывают на то, что общий доход пенсионера с учетом всех надбавок не должен быть меньше прошлогодних выплат. Если говорить проще, то пенсионеры не почувствуют изменений в своих пенсионных выплат в том случае, когда власти какого-либо конкретного региона захотят понизить величину прожиточного минимума.

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