Улюкаева отправили на 8 лет в колонию строго режима

Сегодня, 15 декабря 2017 года, был вынесен приговор по резонансному уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Ранее экс-чиновника задержали при получении взятки, размер которой исчислялся миллионами рублей.

В Замоскворецком суде российской столицы судье Ларисой Семеновой был вынесен приговор в отношении Алексея Улюкаева. Несмотря на все попытки стороны защиты добиться снисхождения или минимального наказания, экс-министра отправили в колонию строго режима на восемь лет.

Вместе с этим из решения судебной инстанции следует, что Улюкаеву нужно будет заплатить штраф в 130 миллионов рублей. Непосредственно в зале суда бывшего главу Минэкономразвития поместили в специальный автомобиль, после чего отправили в тюрьму. Тот год, на протяжении которого велось расследование, бывший чиновник провел под домашним арестом.

Во время оглашения приговора судья указала на главный момент: Улюкаев виновен в получении взятки в особо крупном размере. Наказание за это преступление в современной России весьма суровое и экс-министр не стал исключением, когда получил 8 лет колонии строго режима.

Суд установил, что было собрано достаточно весомых доказательств вины Алексея Улюкаева. В частности, он, будучи министром экономического развития, мог оказать влияние на ход сделки по приватизации компании "Башнефть". К такому выводу судья пришла на основе показаний представителей правительства и документов, которые сопровождали сделку. Установлено, что Улюкаев действовал на основе заранее разработанного плана, опираясь на корыстные побуждения.

Алексея Улюкаева задержали с поличным в ноябре прошлого года. Это случилось в момент передачи взятки в офисе "Роснефти".

Прокуратура требовала для бывшего министра десять лет заключения и штраф в размере 500 миллионов рублей. Сам же Улюкаев неоднократно подчеркивал, что дело в отношении него полностью сфабриковано.

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