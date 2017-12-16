Гоша Куценко рассказал о ревности дочери

Артист рассказал, что одной из дочек было тяжело воспринимать появление в доме маленькой сестренки. Напомним, этим летом Гоша Куценко стал многодетным отцом. Артист признается, что дорожит каждой минутой, проведенной вместе с близкими.

В начале июня Гоша Куценко стал многодетным отцом. Супруга артиста Ирина Скриниченко родила дочь, которую назвали Светланой. Появление ребенка на свет Гоша прокомментировал в Инстаграме. «Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной», – написал актер в микроблоге.

У Куценко также есть дочь Полина, матерью которой является Мария Порошина, и Женя, она появилась на свет в браке с нынешней супругой актера. Недавно артист рассказал журналистам о воспитании детей и поддержке старшей наследницы, решившей пойти по стопам родителей.

По словам Гоши, он души не чает в своих детях. После съемок звезда кино поскорее торопится домой, чтобы провести время с близкими ему людьми. Как признался актер, средняя дочь артиста ревновала родителей к младшей.

«Только сейчас, в три с половиной года, дочь Женя вышла со мной на нормальный контакт. Дети ревнивые же, она ревнует к матери, к территории своей. Когда родилась Света, она к ней дико ревновала. И, как это ни странно, она начала ценить, что есть я. И когда я беру ее на руки, она счастлива. Я, наверное, еще в полной мере не понимаю своего счастья. Ну ладно, конечно, понимаю, – оно огромное, но я боюсь его сглазить», – рассказал актер.

В ходе беседы с журналистами Гоша признался, что не отговаривал старшую дочь Полину от ее выбора. Девушка решила стать актрисой и уже начала делать первые шаги в своей профессии. Она снялась вместе с отцом в сериале «Последний мент».

«Полина сама прошла кастинг, безо всякого лобби. Я считаю, что это была разминка. Он тогда была студенткой, и ей от меня, конечно же, доставалось. Сейчас стараюсь не пересекаться с ней в кадре, не засорять эфир. Если будет судьбоносная киношка – другое дело. А пока у нее впереди сложный путь», – отметил Куценко.

Гоша добавил, что помогает дочери советами. «Это же рынок, сейчас все честно», – считает он. По мнению Куценко, большую роль в успехе артиста играет агент, который сможет рассказать о нем продюсерам. Кроме того, Куценко высказался по поводу профессиональных минусов наследницы. Он считает, что Полина пока еще слишком молода и недостаточно опытна. «Она не одинока, живет в любви, что для актрисы не самый лучший показать. У нее нет опыта плохого поведения», – цитирует звезду театра и кино журнал «OK!».

Добавим, что Полина Куценко, судя по всему, встречается с режиссером Яном Яновским. Девушка уже познакомила своего молодого человека с родителями. Те одобрили выбор дочери.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







