Сергей Никоненко рассказал о свалившихся на его семью испытаниях

Сегодня актер Сергей Никоненко стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артист считает своим главным счастьем семью.

Сергей Никоненко известен широкой публике по своим многочисленным ролям милиционеров — он играл сотрудников правопорядка больше 20 раз.

Почти 45 лет Сергей счастлив в браке со своей третьей женой Екатериной Ворониной. «Год я за ней ухаживал, она из серьезной старообрядческой семьи. Покорил ее постоянством. Редкий случай, что из такой строгой семьи она пошла в актрисы. После того как я впервые поцеловал Катю, на следующий же день подали заявление в загс, а через три месяца поженились», — делится воспоминаниями Сергей. В скором времени после свадьбы у пары родился сын Никанор.

Отметим, что впервые Сергей Петрович влюбился, когда ему было 13 лет: он смог сохранить свою любовь десять лет, после чего сделал возлюбленной предложение руки и сердца. К сожалению, брак продлился всего два года. «Я не хотел бы говорить, что произошло между нами — это была не измена, но то, что произошло, буквально за двадцать секунд заставило меня принять решение о разводе. Я многое терпел. Однажды прихожу домой и вижу, что жена и моя теща куда-то собираются. И супруга говорит: «Мы с мамой решили сделать аборт». Меня даже не спросили. Я это не стерпел и сразу же ушел», — признался Сергей. Никоненко трудно вспоминать свои первые два брака — о них он предпочел не распространяться.

«Мне не хочется говорить о грустном. У меня отличная семья, замечательная Катя, сын, внуки. Жена подарила мне сына и многие свои положительные человеческие качества», — заявил актер. В студии программы также появилась и вся семья артиста — его любимая супруга Екатерина, сын Никанор и внук Петр.

Сын Никоненко также пережил страшное испытание: его первая супруга Вера в 29 лет умерла от рака. Семья боролась три года с ее онкологическим заболеванием — опухолью головного мозга, которую у женщины обнаружили вскоре после рождения сына. «Мы ее так любили, что когда она уходила — для меня это была такая трагедия. Я до сих пор не могу об этом говорить, а уже шесть лет прошло. Она была для нас как дочка. Никто ничего не мог сделать», — поделилась Екатерина с ведущим. Семья вместе справилась с этим горем, а Никанор через некоторое время женился во второй раз — в браке у него родилась дочь Екатерина.

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