Катя Семенова не смогла простить мужу измену

Разлад произошел из-за измены мужа. Катя Семенова не намерена прощать Михаила Церишенко, ведь он ее унизил. Из-за проблем в личной жизни звезда начала жаловаться на самочувствие.

Катя Семенова и Михаил Церишенко считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они прожили вместе почти 25 лет, и не уставали признаваться друг другу в любви. Именно поэтому новость о разводе прогремела, как гром среди ясного неба. Несколько дней назад певица сама рассказала о проблемах в личной жизни на странице в социальной сети.

«Цирк закрылся! Мой бывший муж со своей партнершей.Я надеюсь,что когда-нибудь смогу отмыться. Я не хотела никого обманывать, так получилось», - поделилась эмоциями Екатерина в «Инстаграме».

Представителям программы «Ты не поверишь!» удалось связаться с артисткой. Как оказалось, кризис в ее личной жизни назрел еще год назад. Все это время она старалась спасти семью, но в итоге пришла к выводу, что развод неизбежен.

«Мне позвонила эта женщина, рассказала такое, что я просто была в шоке. У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний, но брак все равно пыталась спасти. Заявление на развод подали еще тогда, но процесс приостановили. Я надеялась, но теперь прощать на намерена. Не может человек случайно изменять два года. А это продолжается уже два года», - подчеркнула Семенова.

Она отметила, что чувствует себя ужасно, но не собирается опускать руки. Женщина намерена жить, как раньше, уделять время творчеству и общению с друзьями.

Михаил Церишенко не отрицает свою вину. Более того, он прокомментировал измены, общаясь с поклонниками супруги в «Инстаграме».

«То, что вы про меня здесь пишите — абсолютная правда. Только я еще и идиот. 25 лет вместе, привык, стал воспринимать счастье как нечто само собой разумеющееся. Теперь прозрел, да, видимо, поздно», - написал Михаил.

Редакторам телепередачи «Ты не поверишь!» удалось пообщаться и с предполагаемой любовницей Церишенко. Ей оказалась актриса Наталья Старых. Женщина не отрицает, что знакома с юмористом, но, по ее словам, никаких отношений у них не было.

«Я не знаю, зачем Екатерина все это написала. Вообще не понимаю, что происходит. Я даже не знала, что они разводятся. Да мне это и не интересно», - заявила Наталья.

Поклонники Семеновой стараются поддержать ее всеми возможными способами. Они уверены, что несмотря на кризис в личной жизни, певица еще обязательно будет счастлива.

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