Муж Ксении Бородиной публично признался ей в любви

Курбан Омаров опубликовал в Инстаграме совместное фото с женой, а также разместил смешное видео с дочерью Теоной.

Муж Ксении Бородиной сейчас переживает непростой период. Некоторое время назад Курбан Омаров был вынужден закрыть проект «ZИМА GROUP». Сейчас компания проходит стадию налоговых проверок и дальнейшей ликвидации. Телеведущая, рекламировавшая одежду, созданную компанией мужа, всячески поддерживает попавшего в непростую ситуацию бизнесмена. Курбан Омаров, не привыкший выставлять свои чувства напоказ, тронут заботой супруги. Недавно он публично признался Ксении в любви. «Не принято среди мужчин вслух восхищаться своей женщиной. Кричать на весь мир, как сильно ты ее любишь. Мужчины сдержанны в эмоциях. Но когда ты влюбляешься в нее каждый день на протяжении многих лет, молчать тяжело. Ты моя жизнь», — трогательно написал Омаров на своей страничке в микроблоге.

Несмотря на потерю бизнеса и работы, мужчина старается не унывать и даже находит в сложившейся ситуации поводы для шуток. Любящий отец опубликовал короткое видео, на котором его дочка Теона приносит отцу разную обувь. Правда, выбирает малышка исключительно мамины вещи. «Вот так надо воспитывать детей, чтоб с детства заботились и одевали безработных отцов, пусть и в мамину обувь», — шутливо написал Курбан Омаров. Подписчики восхитились как самой девочкой, так и ее папой. «Можно бесконечно смотреть на эту малышку, ну такая она классная и умненькая! А о таком заботливом и любящем папе можно только мечтать! Замечательная семья, прекрасные детки!», «Как клево смотреть на отца, который уделяет так много времени дочери!», «Теечка солнышко! Маленькая, а готова заботиться о папе!», — пришли в восторг поклонники семьи Бородиной.

Впрочем, нашлись и те, кто спросил, не устают ли дети Бородиной от того, что их постоянно снимают. Впрочем, даже если это и так, у телеведущей и ее супруга нет другого выхода, ведь реклама в Instagram сейчас едва ли не единственный способ их заработка. Недавно выяснилось, что рекламный пост на страничке Ксении стоит на 50 тысяч рублей дороже, если на фото она запечатлена с кем-нибудь из своих близких. Поклонники обвинили телеведущую в том, что она наживается на своих детях.

Вот так надо воспитывать детей, чтоб с детства заботились и одевали безработных отцов, пусть и в мамину обувь😸 «З-забота» Публикация от Omarov Kurban (@zimamoscow) Дек 13 2017 в 12:13 PST

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