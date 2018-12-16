Кириллу Терешину угрожает ампутация «рук-базук»



Кирилл Терешин поучаствовал в съемках видео исполнителя Султана Урагана, автора нашумевшего хита «На дискотеку», который набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube. На этот раз Ураган готовит ролик на песню «Базуки». Героями клипа стали необычные люди.

Раньше фриками называли тех, у кого были какие-либо врожденные дефекты. Сегодня так называют всех, кто не похож на остальных и подвергает свою внешность различным изменениям, иначе говоря — модификациям. Так, в новом клипе Султана Урагана появляются Илья Бомбер, известный своими татуированными глазами, девушка-культуристка, которая настолько увлеклась бодибилдингом, что все меньше напоминает женщину, экс-участница «Дома 2» Рита Керн, знаменитая своим невероятно большим размером груди, а также Кирилл Терешин, прославившийся благодаря своим рукам-базукам.

Никто не ожидал, но в процессе работы Кириллу стало плохо. Как известно, в его руках закачен синтол, являющийся запрещенным препаратом, который периодически дает о себе знать. У Терешина резкого ухудшилось самочувствие и поднялась температура. Пришлось вызывать скорую. Приехавшая бригада врачей диагностировала воспаление. Сбить температуру удалось лишь ненадолго, но о продолжении съемок, разумеется, речь уже не шла. В итоге Кириллу пришлось уехать домой, а съемки отложили на неопределенный срок. Как выяснилось позже, эта ситуация длится уже несколько месяцев, обладатель рук-базук ездил на консультацию к врачам в другой город, которые пообещали ему удалить синтол, но здравый смысл подсказывает, что такое невозможно. Синтол вызывает в организме сначала фиброз, затем некроз тканей, что влечет за собой ампутацию рук. Это в лучшем случае. В худшем — человек умирает.

«Я очень расстроен. Конечно, не ожидал такого поворота событий. И дело даже не в срыве съёмок. В этом клипе хотел показать, что людям, которые экспериментируют со своей внешностью, нужно остановиться и задуматься. Ведь в погоне за красотой человек может умереть», — поделился со «СтарХитом» Султан Ураган.

Проблемы с руками у Кирилла возникали уже неоднократно. Да и минувший год выдался довольным тяжелым для парня, хоть он и прославился на всю страну. В конце лета Терешина бросила девушка, экс-участница «Дома 2» Олеся Малибу, которой молодой человек даже сделал предложение. «Свадьбы не будет! Короче, пошел Базука к чертовой матери! Ходит меня перед другими бабами оскорбляет, в надежде, что те ему дадут. Я-то не давала, естественно. Наивный, я такое с рук спускать не собираюсь! За мужиками не имею привычки бегать!» – сообщила Малибу.

Поклонники были расстроены тем, что пара распалась, но надеются, что Олеся и Кирилл смогут простить друг другу обиды и продолжить подготовку к бракосочетанию. Однако есть и те, кто с самого начала не верил в серьезность их отношений, а потому ожидали именно такого финала. Судя по всему, Малибу не сильно страдает от того, что рассталась с избранником. Но не исключено, что она специально говорит о многочисленных поклонниках, чтобы вызвать ревность Терешина.

А вот сам Кирилл был сильно влюблен в Олесю. Парень даже готов был воздерживаться от интимной близости и терпеть до первой брачной ночи. «Бывают моменты, когда я даже отказываю девушкам в сексе, так как мне многие девушки не по статусу, мне стыдно просто будет. Девушка должна быть красивая, с сиськами, попой и с характером», — делился обладатель рук-базук.



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