Ксения Бородина рассказала о пьянстве мужа



Телеведущая посмеялась над фанатами в Инстаграме. Она собрала в одном посте комментарии, которые ей пишут пользователи Сети. Курбан Омаров, супруг Ксении Бородиной, не смог остаться равнодушным к ее записи и задал вопрос.

Ксения Бородина часто сталкивается с критикой в свой адрес со стороны подписчиков. Ведущая проекта «ДОМ-2» иногда резко отвечает хейтерам. Звезда не любит, когда пользователи Сети нелестно высказываются о ее дочерях, Теоне и Марусе. Также время от времени Бородина смеется над негативными отзывами о своей внешности.

Сегодня Ксения выложила снимок со съемок шоу «Бородина против Бузовой». Она позирует на снимке в коротких кожаных шортах, леопардовых колготках и свитере с открытым плечом. «Это что леопард? Опять она рот открыла, неужели нельзя с закрытым фоткаться. А обязательно так ногу все время отставлять? Может, у вас проблемы с ногами? Ой, леопардовые колготки, у моей мамы такие были и у старшей сестры, и у соседки, надо достать из шкафа. А кто тоже зашел чисто комменты почитать? Фу, как некрасиво отписываюсь: опять в раскоряку стоит, ну скажите уже кто-нибудь ей! Она снизу фоткает себя, потому что у нее комплексы из-за роста», — в подписи к кадру Бородина собрала самые популярные комментарии, которые ей пишут на странице.

Одним из пользователей, который откликнулся на ее пост, оказался супруг, Курбан Омаров. Предприниматель задал еще один частый вопрос: «Мужа давно не видно, развелись?» Ксения не осталась в долгу и иронично ответила ему.

«Да нет, просто муж пьет каждый день, вот и не вижу его», — написала Бородина.

Месяц назад Ксения и Курбан отметили годовщину со дня знакомства. Тогда Бородина посвятила трогательный пост супругу, собрав архивные кадры. «Признаюсь честно, муж, ты мне понравился с первого дня нашего знакомства, мне кажется, ты меня сразу спалил. Прошло каких-то четыре года, а смотря эти фото и видео, кажется, что мы тут совсем дети, которые выпендриваются, стесняются друг друга, кайфуют, это самые сладкие моменты», — делилась звезда.

В ближайшее время вся семья телеведущей уже готовится к Новому году. Сама Ксения планировала немного похудеть к празднику. Она жаловалась подписчикам, что главное, не произносить слово «диета» иначе срыв у холодильника обеспечен. В планах звезды было скинуть 2-3 килограмма. Несмотря на ее стремления, подписчики считают, что она выглядит великолепно.



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