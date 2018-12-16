Вскрылись малоизвестные льготы для пенсионеров

Та пенсионная реформа, которая была инициирована российскими властями в нынешнем году, предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 2019 года. Помимо этого, существует еще несколько изменений, которые широко не афишируются в обществе.

В этом материале мы рассмотрим те льготы, которые положены многим пенсионерам в нашей стране, но о них зачастую никто не знает. Всему виной отсутствие должных пояснений по этому поводу со стороны ответственных ведомств и министерств. В первую очередь речь необходимо вести о Пенсионном фонде.

Эти льготы доступны пожилым россиянам не только в нынешнем, но еще и в грядущем году. Дело в том, что никаких ограничений по ним введено не было, поэтому они продолжать действовать в обозримом будущем.

К первой льготе относится возможность для пенсионеров освоить новую профессию. С будущего года пожилые граждане смогут на бесплатной основе изучить новые профессиональные навыки, чтобы не потеряться в современном мире. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения в том регионе, где вы проживаете.

Еще одна льгота, о которой власти стараются ничего не говорить, является скидка в продуктовых магазинах. В определенное время продукты питания можно приобрести с выгодой до 10 процентов. Это относится к таким крупным торговым сетям, как "Пятерочка", "Магнит" и "Перекресток". Для получения подобной скидки необходимо предъявить пенсионное удостоверение, либо справку о пенсии.

Другая привилегия заключается в том, что пенсионеры раз в год бесплатно могут поставить прививку от гриппа, что очень актуально для нашей страны.

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