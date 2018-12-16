Кто получит 5000 рублей к пенсии в 2019 году?

Столь важная тематика, как пенсионная, в последнее время на регулярной основе попадает в поле зрения общественности. В основном россияне интересуются деталями пенсионной реформы, которая предусматривает, помимо прочего, рост возраста выхода на пенсию.

Накануне появились подробности о принятии федерального бюджета на ближайшие годы. В ходе обсуждений возникали разные моменты, в том числе связанные с пенсионным обеспечением граждан страны. В Госдуме сообщили следующее: "В федеральный бюджет на 2019 год заложено 26,2 млн рублей на единовременную выплату в 5 тысяч рублей".

Что из этого следует? Вполне логичное заключение: пенсионерам снова дадут единовременную выплату (первый раз это счастье случилось в 2017-м). Тем более, в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ на 2019 год предусмотрена статья расходов: "Единовременная выплата пенсионерам - 26 005 тысяч рублей".

Ежели произвести банальный расчет, то получается, что чуть более пяти тысяч человек в следующем году смогут рассчитывать на солидную прибавку к своей пенсии в размере пяти тысяч рублей. Раньше в правилах осуществления единовременной выплаты говорилось: суммы, не полученные в связи с приостановлением, прекращением выплаты пенсии или смертью пенсионера, предоставляются по общим правилам выплаты пенсий в таких случаях.

Другие подробности власти пока не сообщают, но уже сегодня можно сделать вывод о том, что массовой выплаты пяти тысяч рублей пенсионерам, как это было несколько лет назад, не будет.

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