Зинчук поведал детали аварии и призвал водителей к бдительности



Гитарист-виртуоз и композитор Виктор Зинчук, госпитализированный после аварии, поведал о своем самочувствии. Музыкант вышел на связь из больницы при помощи своего Instagram.

Он выложил видео с синяком под глазом. «Так выглядит человек после аварии. Ушибы разные, сотрясение мозга. Главное — жив. Буду приходить в форму», — заявил он. Музыкант отметил, что ближайшие концерты придется перенести.

Артист попросил других водителей ездить аккуратнее в связи со снегом на дорогах и не подрезать друг друга, и «тогда не будете врезаться в столбы на скорости, как наша машина».

В комментариях под роликом музыкант рассказал, что его пальцы «вроде в порядке». Также он добавил, что врачи ему «вкололи что-то веселое, так что все хорошо».

60-летний Зинчук попал в больницу после ДТП 12 декабря. В момент аварии Зинчук находился на пассажирском сиденье, в машине также находились другие музыканты его группы, ехавшие на выступление в Черноголовке.



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